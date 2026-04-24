В Сургуте два корпуса ЖК «Крылов» планируют сдать в октябре 2026 года

Дома ЖК «Крылов» в Сургуте, где дольщики ждут свои квартиры, начнут достраивать уже в мае 2026 года. ПАО «Сбербанк» подтвердил поэтапное возобновление финансирования проекта. Первыми в работу вернутся два корпуса ‒ 1.1 и 1.3 в микрорайоне 39, сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

Завершить строительство этих домов планируют в октябре 2026 года. Сейчас банк открывает финансирование по этим объектам, параллельно ведется работа по другим домам застройщика АО СЗ «ДСК-1». Вопрос их достройки, включая ЖК «За Ручьем», рассмотрят на кредитном комитете после уточнения смет.

Ситуация с дольщиками находится на контроле властей. Проблемы с объектами компании «ДСК-1» есть не только в Сургуте, но и в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. По данным правительства округа, из 970 квартир, по которым заключены договоры долевого участия, собственникам уже передали 655, работа по передаче остальных продолжается.

Параллельно в Сургуте обсуждают вопросы благоустройства территории рядом с жилыми комплексами «Крылов» и «Александрия». Жители жалуются на отсутствие безопасного прохода к социальным объектам. Сейчас на улице Крылова есть только нерегулируемые пешеходные переходы, а тротуар частично отсутствует.

По данным администрации, в 2026 году запланированы проектные работы по установке светофоров, а сами регулируемые переходы могут появиться в 2027 году. Строительство тротуара отложено еще дальше — на 2028 год. Депутаты предложили не ждать и организовать временный безопасный проход для жителей, а также рассмотреть возможность освободить часть территории застройщика под пешеходную зону.