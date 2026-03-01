Два сургутских боксера представят Югру на первенстве России

В Сургуте завершилось первенство Югры по боксу среди юниоров и молодежи. Соревнования прошли в спорткомплексе «Энергетик» и были посвящены памяти мастера спорта СССР, основателя сургутской школы бокса Павла Малаховского. По итогам турнира два спортсмена из Сургута одержали победу и получили право представить Югру и УрФО на первенстве России, рассказал глава города Максим Слепов.

В течение пяти дней на ринге за медали боролись почти 200 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, ЯНАО и Югры.

Глава Сургута Максим Слепов также отметил, что город все чаще становится площадкой для проведения спортивных мероприятий окружного, федерального и международного уровня.