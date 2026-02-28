16+
В Сургуте прошло большое окружное первенство по боксу

В Сургуте завершилось первенство Югры по боксу памяти Павла Малаховского

Фото Freepik

В спорткомплексе «Энергетик» в Сургуте завершилось первенство Югры по боксу среди юниоров и молодежи, посвященное памяти мастера спорта СССР, основателя школы бокса в городе Павла Малаховского. Об этом сообщил глава города Максим Слепов.

По его словам, за звание лучших на ринге боролись почти 200 спортсменов из Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ЯНАО и Югры. Соревнования проходили пять дней.

По итогам боев два сургутских спортсмена одержали победу и теперь представят Югру и Уральский федеральный округ на первенстве России.

Максим Слепов отметил, что Сургут все чаще становится площадкой для спортивных мероприятий окружного, федерального и даже международного уровня. По его словам, это подтверждает готовность и оснащенность городской инфраструктуры к проведению знаковых событий, а развитие спорта в Сургуте продолжат.


