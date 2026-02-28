Суд Сургута обязал владельцев более 60 кошек привести квартиру в соответствие с санитарными нормами

Сургутский городской суд рассмотрел иск администрации города к собственникам квартиры о приведении жилья в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами и прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение. Об этом сообщили в канале «Суды Югры».

Поводом для обращения в суд стали многочисленные жалобы жильцов дома. Комиссионное обследование, проведенное специалистами администрации, установило, что в квартире, предназначенной для проживания людей, содержится более 60 кошек. По данным истца, животные находились без надлежащего ухода, из-за чего квартира оказалась в антисанитарном состоянии, в подъезде появился стойкий неприятный запах, а также возникла угроза распространения паразитов и инфекционных заболеваний.

Администрация указала, что собственники систематически игнорировали предупреждения уполномоченных органов о необходимости устранить нарушения, чем нарушали права соседей.

Суд признал требования администрации обоснованными и отметил, что ответчики на протяжении нескольких лет бесхозяйственно обращались со своим имуществом, допуская использование квартиры способом, который приводит к разрушению помещения и ухудшает условия проживания соседей.

Иск удовлетворили частично. Заочным решением суда собственников обязали в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу удалить всех домашних животных из квартиры, провести санитарную обработку и устранить источник неприятного запаха.

В решении также указаны последствия неисполнения: если владельцы в срок не освободят квартиру от животных и не приведут ее в порядок, суд прекратит их право собственности. Жилье реализуют с публичных торгов, а вырученные средства, за вычетом расходов на исполнение решения, выплатят бывшим собственникам.