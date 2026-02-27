Избирком Югры увеличил число одномандатных округов Сургута до пяти

Начиная со следующих сентябрьских выборов, в думу Югры от Сургута будут избираться пять депутатов по одномандатным округам вместо четырех. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на решение территориальной избирательной комиссии и информацию на сайте окружного избиркома.

«Основные изменения в обновленной схеме коснулись города Сургута – здесь количество одномандатных избирательных округов было увеличено с четырех до пяти. Появление нового округа под № 13 сдвинуло нумерацию всех последующих одномандатных округов», — говорится в сообщении.

Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев объяснил увеличение числа округов демографическими изменениями: в Сургуте стало жить больше людей, поэтому город должны представлять больше депутатов.

При этом число депутатов думы Сургута, как уточняется, останется прежним — 25 человек.