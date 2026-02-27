В сургутских школах – актированный день у 1-4 классов

️Администрация Сургута сообщает, что из-за низкой температурой воздуха в школах Сургута отменяются занятия для 1-4 классов 2 смены.
Температура воздуха - 25 °С, скорость ветра 4 м/с.
Разумная мера для борьбы с мошенниками и отмыванием денег 36.1%
Усиление контроля за экономическими действиями граждан 55.6%
Не знаю 8.3%
Всего голосов: 144
