В Сургуте временно закроют остановку из-за строительства инженерных сетей

В Сургуте временно закроют остановку «ул. И. Киртбая» на четной стороне. Она не будет работать с 2 марта по 2 мая. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с проведением работ по строительству объекта «Улица Киртбая от проспекта Ленина до улицы 1 «З» в г. Сургуте» будет производиться строительство инженерных сетей по ул. Игоря Киртбая», − говорится в сообщении.

Пассажирам общественного транспорта предлагают пользоваться ближайшей остановкой «Нефть Приобья», расположенной также на улице Игоря Киртбая.

В администрации просят учитывать изменения при планировании маршрутов.