Суд Сургута оштрафовал жителя на 450 тысяч рублей за фиктивную регистрацию граждан РФ

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю по делу о фиктивной регистрации по месту жительства. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

Мужчину признали виновным по ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства в жилом помещении). По данным гособвинения, в январе-феврале 2024 года он зарегистрировал в своей квартире россиян, которые фактически там никогда не проживали.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному штраф в размере 450 тыс. рублей. Также суд постановил конфисковать денежную сумму, эквивалентную стоимости мобильного телефона, использованного при совершении преступления, — 20 тыс. рублей.