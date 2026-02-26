16+
​Максим Слепов: Дом Пионеров и «Аврора» в Сургуте должны быть сохранены

Власти Сургута намерены сохранить «Аврору» и Дом Пионеров

​Максим Слепов: Дом Пионеров и «Аврора» в Сургуте должны быть сохранены
Фото: siapress.ru

Бывший кинотеатр «Аврора» и Дом Пионеров в Сургуте должны быть сохранены. Об этом заявил глава города Максим Слепов на 42-м заседании Думы Сургута, где депутаты рассматривали отчет о результатах его деятельности и работе администрации за 2025 год.

Говоря о планах на следующий год, мэр подчеркнул важность сохранения исторических объектов города: «Мы должны сохранить это наследие и вернуть ему жизнь. 2025 ‒ год больших перемен, 2026 ‒ год важных решений».

Тема будущего «Авроры» и Дома Пионеров в последние годы активно обсуждается в городе. В начале февраля 2026 года в Сургуте запустили новое голосование по дальнейшей судьбе бывшего кинотеатра «Аврора».

Напомним, в июне 2025 года стало известно, что Дом Пионеров планируют демонтировать и частично восстановить в другом месте ‒ в Сквере исторической памяти в районе речпорта.


Сегодня в 11:20
