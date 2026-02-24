16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей

В Сургуте суд вынес приговор по делу о мошенничестве в автосалоне на сумму более 10 млн рублей

В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей
Фото Freepik

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным обвинения, с февраля по сентябрь 2022 года он, будучи руководителем отдела продаж автомобилей с пробегом в одном из автосалонов Сургута, занимался реализацией транспортных средств и получал деньги от клиентов.

Как уточняется, полученные средства он не вносил в кассу автосалона и распорядился ими по своему усмотрению. В результате автосалону был причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму похищенных денежных средств.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:15, просмотров: 130, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 938
  2. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 814
  3. ​Здравый подход к Великому посту // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 568
  4. ​У православных сургутян начался Великий пост 546
  5. ​В Тюменской области продолжают обеспечивать работой людей с инвалидностью 529
  6. ​Тюменский бизнес укрепляет сотрудничество с партнерами из Кыргызстана 528
  7. ​За год в Кардиоцентре Сургута приняли более четырех тысяч экстренных пациентов 519
  8. ​В Тобольске продолжается реставрация Дома Неводчикова 493
  9. ​«Серебряные» волонтеры проводят марафон бодрящих разминок в социальных учреждениях Тюмени 479
  10. ​Проект «Курс на семью» поможет приемным родителям Тюменской области справляться с вызовами воспитания 464
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4390
  2. ​Маленькое напоминание 3230
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1985
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1857
  5. ​Биометрия: куда идём? 1812
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1692
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1624
  8. Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу 1539
  9. ​А если вдруг 1536
  10. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1514
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7747
  2. ​Когда иначе нельзя 6562
  3. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5513
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4725
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4390
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4340
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4244
  8. ​Что такое хорошо 3900
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3838
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3556

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика