В сургутских школах – актированный день у 1-8 классов

Администрация Сургута сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1-8 классов 2 смены.
Температура воздуха -28,2 °С, скорость ветра 4 м/с.
