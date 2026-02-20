Администрация Сургута напомнила о старте конкурса «Росмолодежь. Гранты»

В России 27 февраля стартует новый сезон конкурса «Росмолодежь. Гранты». Молодые люди до 35 лет смогут представить свои проекты и получить на их реализацию до 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в администрации Сургута.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на создание возможностей для образования, развития и самореализации молодых людей. Цель грантового конкурса – вовлечь молодежь в творчество и общественную деятельность, поддержать инициативы и помочь реализовать идеи на благо страны.

В 2025 году конкурс охватил 89 регионов России. Было подано около 30 тысяч заявок, поддержку получили более 3 тысяч инициатив.

В 2026 году по нацпроекту продолжается строительство школ и университетских кампусов мирового уровня, развитие передовых инженерных школ и центров дополнительного образования, создание молодежных пространств и проведение крупных фестивалей.

Одно из ключевых направлений – программа «Профессионалитет». Она охватывает 24 отрасли экономики и объединяет более 1500 образовательных организаций с ведущими компаниями и госкорпорациями. Студенты получают возможность проходить практику на предприятиях и быстрее трудоустраиваться после выпуска. В 2025 году на программы «Профессионалитета» подали более 1 млн заявлений, зачислены 284,6 тысячи человек. Всего в колледжах проекта обучаются около 1,8 млн студентов.

Для студентов вузов продолжается создание кампусов мирового уровня, передовых инженерных школ и молодежных лабораторий. Сейчас в 23 регионах работают 50 передовых инженерных школ, где готовят специалистов для транспорта, приборостроения, архитектуры, химии, искусственного интеллекта, биотехнологий, машиностроения, ракетно-космической техники, атомной энергетики, медицинских и информационных технологий. За время работы школ выдано 1,5 тысячи грантов на стажировки в высокотехнологичных компаниях, более 11,4 тысячи преподавателей прошли повышение квалификации, около 11 тысяч инженеров получили дополнительное образование.

Отдельное направление – программа «Регион для молодых». В ее рамках по всей стране создаются молодежные центры, где можно бесплатно заниматься творчеством, спортом и волонтерством, проводить мероприятия и готовить проекты для грантовых конкурсов. За четыре года открыто более 170 таких пространств, в том числе в малых городах и сельской местности. К 2030 году их число планируют увеличить до 500.

На сайте национальныепроекты.рф работает тест «Навигатор возможностей», который помогает подобрать подходящие меры поддержки.