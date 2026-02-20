16+
​Празднование Масленицы в Сургуте перенесли из-за 36-градусных морозов

Новую дату празднования Масленицы в Сургуте власти объявят позже

Фото: администрация Сургута

В Сургуте перенесли празднование Масленицы из-за погодных условий. Об этом сообщили в администрации города.

«В связи с погодными условиями проведение народного праздника «Масленица» 22.02.2026 на Центральной площади города (пересечение ул. Университетской и пр. Ленина) и в Городском парке культуры и отдыха (пр. Набережный) переносится», – говорится в сообщении.

Новая дата проведения мероприятий будет объявлена дополнительно.

По прогнозу gismeteo, 22 февраля в Сургуте ожидается сильный мороз: ночью и утром температура опустится до -36 градусов, днем – около -29, вечером – до -33 градусов. Осадков не прогнозируется, скорость ветра составит 3-6 м/с.


Сегодня в 10:25, просмотров: 144
