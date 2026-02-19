В Думе Сургута обсудили будущее недостроенного морга

В Сургуте недостроенное здание бывшего морга передали в собственность округа. На его месте планируют разместить объект дополнительного образования – медицинский колледж. Это подтвердили на заседании комитета Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города.

Председатель комитета Владимир Клишин напомнил, что до этого уже обсуждался вопрос о сносе недостроя.

«Вопрос с прошлого комитета: снос этого объекта все-таки будет осуществляться за счет кого? Речь идет о том, что на его возведение было потрачено около 180 миллионов рублей, а снос может обойтись еще примерно в 100 миллионов», – отметил он.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич пояснил, что объект уже изъят из муниципальной собственности.

«На сегодняшний день Депимущества ХМАО забрал данный объект недвижимости с земельным участком. В дальнейшем планируется его снос за счет окружного финансирования, следующим мероприятием планируется реализация объекта дополнительного образования, связанного с отделением СурГУ», – сообщил он.

Сейчас Сургутский медицинский колледж находится в приспособленном здании бывшего детского сада. Оно рассчитано на 300 студентов, тогда как фактически обучаются около 900 человек. Вопрос о расширении площадей стоит остро уже несколько лет.

Сам недострой в микрорайоне 31А возводился компанией «Сургутстройтрест» с 1998 по 2005 годы за счет субсидий окружного и местного бюджетов. В 2012 году из-за прекращения финансирования строительство было остановлено и объект законсервирован. Степень готовности здания составляет 61%.

Ранее бывший мэр Сургута Александр Сидоров предлагал парламентариям города снести объект до фундамента и построить на его месте новое здание для медицинского колледжа. Теперь земельный участок и недострой находятся в собственности округа. СурГУ, в структуру которого входит колледж, также относится к региональным полномочиям.