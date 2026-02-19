432 года назад царь Федор Иоаннович приказал основать Сургут

Сургут отмечает официальную дату основания города. Ровно 432 года назад, 19 февраля 1594 года (по старому стилю) русский царь Федор Иоаннович издал наказ о строительстве города-острога на правом берегу Оби — в полутора верстах от впадения в нее реки Бардаковки и при устье небольшой речки Сальмы, на территории остяцкого княжества Бардака.

С этого началась история Сургута, который называют первым русским городом на великой сибирской реке. В конце XVI века Югорская земля вошла в состав Российского государства, и, как отмечается, это стало возможным с основанием городов Березов и Сургут — центров одноименных уездов.

С самого начала строительства население Сургута составляло 155 человек, прибывших вместе с семьями. Среди первых жителей были ружники, оброчники, подьячие, толмачи, а также сторожи и палачи. На службу в сибирские окраины верстали служилых из северных регионов Руси — Новгорода, Поморья, а также казаков с Дона и Терека.