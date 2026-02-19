16+
Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился

Суд Сургутского района назначил домашний арест директору и главному инженеру центра «Юность»

Фото Freepik

Следователи, ведущие дело о смерти ребенка под снежными массами в Лянторе, обратились в Сургутский районный суд с ходатайством заключить директора и главного инженера центра «Юность» в СИЗО. Однако по итогам рассмотрения было принято решение отправить их под домашний арест, пишет канал «Суды Югры».

Отказывая в заключении под стражу, суд указал, что следствие не учло ограничения, при которых арест может применяться по делам о преступлениях средней тяжести. В материалах, представленных суду, не было установлено исключительных обстоятельств, перечисленных в этой норме, а также не приведено конкретных фактических данных о невозможности избрания более мягкой меры пресечения.

Отдельно суд отметил, что довод следователя о необходимости ареста из-за «большого общественного резонанса» не может быть основанием для удовлетворения ходатайства, поскольку законом такое основание не предусмотрено.


Сегодня в 10:48
