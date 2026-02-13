Уборка снега в Сургуте во время снегопадов: на линии более 190 единиц техники и вывоз 10 тысяч кубометров в сутки

В Сургуте во время обильных снегопадов дорожные службы перешли на усиленный режим работы. Уборку дорог, тротуаров и проездов ведут круглосуточно, чтобы привести улицы в нормативное состояние и обеспечить безопасность горожан, сообщили в администрации города.

Работы выполняют в несколько этапов: сначала проводят патрульную очистку всех улиц, затем организуют вывоз снега, а на завершающем этапе обрабатывают улично-дорожную сеть специальными реагентами. В мэрии отметили, что полигоны работают в штатном режиме и регулярно принимают снег.

Обычно на смену выходит 100-120 единиц техники, а в период снегопада — более 190. За сутки вывозят около 10 тысяч кубометров снега. С 1 ноября общий объем вывезенного снега составил 770 тысяч кубометров.

В первую очередь техника работает на маршрутах общественного транспорта, а также на подъездах к больницам, школам и детским садам. Среди ключевых направлений специалисты выделяют устранение снежной колеи.

«Подрядные организации стараются не допускать колеи при уборке улично-дорожной сети – мы понимаем, что это препятствие может создать аварийную ситуацию. Поэтому, чтобы она не мешала водителям, срезаем то, что не успели убрать после снегопада, специальной техникой», — отметил директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищного коммунального комплекса» Роман Богач.

По вопросам уборки снега жители могут обратиться в МКУ «ДДТиЖКК» по телефону 37-50-50 или на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».