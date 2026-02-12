В Сургуте из канализационных систем достают шины, батареи и бытовую технику

За 2025 год из канализационных систем Сургута извлекли более 600 тонн мусора. Лишь в декабре с защитных решеток очистных сооружений убрали свыше 50 тонн отходов, рассказали в Горводоканале.

«В трубах мы находим вещи, о которых даже представить страшно: морозильные камеры, автомобильные шины, чугунные батареи, арматуру, лыжи и провода. В канализационных коллекторах регулярно обнаруживают предметы, которые туда явно не должны попадать», – указали в сообщении.

Помимо крупного мусора, специалисты ежедневно извлекают влажные салфетки, подгузники и упаковки туалетной бумаги.

В «Горводоканале» напоминают, что влажные салфетки и другие средства гигиены не растворяются в воде, даже если на упаковке указано, что их можно смывать. Такие отходы засоряют трубы и приводят к авариям.

Коммунальщики призывают жителей не использовать канализацию как мусоропровод, чтобы избежать засоров и дополнительных расходов на обслуживание сетей.