Митинг памяти воинов-интернационалистов пройдет в Сургуте 15 февраля

В Сургуте 15 февраля пройдет митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Он пройдет в 11:00 у памятника воинам-интернационалистам в сквере «Центральный. Об этом рассказали в администрации города.

«В этот день в 1989 году закончился вывод советских войск из Афганистана, где 9 лет и 51 день сохраняли верность военной присяге советские солдаты, проявляя мужество, доблесть, благородство. В 2010 году «День памяти воинов-интернационалистов» приобрёл официальный статус. Памятная дата введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

Отметим, что в 2026 году отмечается 37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

В мероприятии примут участие представители Сургутского местного городского отделения «САЛАНГ», Российского Союза ветеранов Афганистана, родственники погибших военнослужащих, а также представители администрации и Думы города.