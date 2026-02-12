Строительство бассейна в 45-ом микрорайоне Сургута зависит от инвестора

В 45-ом микрорайоне Сургута может появится плавательный бассейн. Объект уже предусмотрен в документах территориального планирования, однако его строительство возможно только при наличии финансирования, рассказали власти города.

«Как пояснили специалисты департамента архитектуры и градостроительства, Единым документом территориального планирования и градостроительного зонирования объект «Плавательный бассейн» в 45 мкр. предусмотрен здесь. Реализация объекта будет доступна при наличии источника финансирования», – сообщили представители мэрии в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова.

Территория ЖК «Новые Ключи». Фото: администрация Сургута / t.me

Также в мэрии уточнили, что участок с кадастровым номером 86:10:0101227:387 планируют использовать под библиотеку и объект регионального здравоохранения.

При этом в администрации Сургута добавили, что детальный проект планировки территории 45-го микрорайона пока не разрабатывался и не утверждался. Для начала такой работы нужна инициатива со стороны будущих инвесторов, но на данный момент подобных предложений не поступало.