Сургутский городской суд закрыл заседания по делу Алексея Шипилова

Сургутский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Шипилова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. На прошедшем заседании гособвинитель заявил ходатайство о том, чтобы продолжить разбирательство в закрытом режиме до окончания стадии представления доказательств стороной обвинения. Об этом сообщили в канале «Суды Югры».

Суд признал ходатайство обоснованным со ссылкой на п. 1 ч. 2 ст. 241 УПК РФ — из-за необходимости сохранить тайну предварительного следствия, поскольку следственные действия в отношении иных лиц, как указано в сообщении, еще не завершены. В результате уголовное дело на период представления доказательств обвинением будет рассматриваться в закрытом судебном заседании.

Напомним, что на одном из недавних заседаний обвинение представило результаты экспертизы купюр на сумму 350 тыс. рублей, изъятых у подсудимого во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы Алексея Шипилова, а на денежной резинке — ДНК бывшего мэра Сургута Андрея Филатова.