16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,6502   EUR  92,0136  

Новости

Больше новостей
Вы пить стали:
Комментировать
0
Вы живете по средствам?
Комментировать
0
Больше опросов

​За освещение бульвара «Четыре сезона» в Сургуте проголосовали более пяти тысяч сургутян

Победа проекта освещения бульвара «Четыре сезона» позволит Сургуту получить до 70% средств от округа

​За освещение бульвара «Четыре сезона» в Сургуте проголосовали более пяти тысяч сургутян
Фото: Альбина Медведева

Более пяти тысяч жителей Сургута поддержали инициативу по благоустройству освещения бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

«На сегодняшний день чуть больше пяти тысяч голосов за наш проект. Но еще целая неделя впереди, поэтому просим поддержать. Чем больше у нас будет голосов, тем больше шанс получить высокие баллы по данному критерию», ‒ указал Новикова.

В региональном конкурсе в 2026 году участвуют 77 проектов со всей Югры. В случае победы проект Сургута получит финансирование из бюджета округа ‒ 70% от его стоимости.

Голосование проходит на портале «Открытый регион – Югра» и продлится до 14 февраля. Проголосовать за проект Сургута можно по ссылке.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:13, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=s3dLNdCHRiuEZY5az6XSPmzVIu19reKncJcAvbC+gKQaxmSXOE38J9+dOBJ2EJKjtitfLSUgIGqz25QZ+RoQihQaDuaeK1L7gduFLGwm6xjb7fW1s+HKetRxUet68GE9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=s3dLNdCHRiuEZY5az6XSPmzVIu19reKncJcAvbC+gKQaxmSXOE38J9+dOBJ2EJKjtitfLSUgIGqz25QZ+RoQihQaDuaeK1L7gduFLGwm6xjb7fW1s+HKetRxUet68GE9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=s3dLNdCHRiuEZY5az6XSPmzVIu19reKncJcAvbC+gKQaxmSXOE38J9+dOBJ2EJKjtitfLSUgIGqz25QZ+RoQihQaDuaeK1L7gduFLGwm6xjb7fW1s+HKetRxUet68GE9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=s3dLNdCHRiuEZY5az6XSPmzVIu19reKncJcAvbC+gKQaxmSXOE38J9+dOBJ2EJKjtitfLSUgIGqz25QZ+RoQihQaDuaeK1L7gduFLGwm6xjb7fW1s+HKetRxUet68GE9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#350 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1769972424"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1771181970"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=s3dLNdCHRiuEZY5az6XSPmzVIu19reKncJcAvbC+gKQaxmSXOE38J9+dOBJ2EJKjtitfLSUgIGqz25QZ+RoQihQaDuaeK1L7gduFLGwm6xjb7fW1s+HKetRxUet68GE9"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=s3dLNdCHRiuEZY5az6XSPmzVIu19reKncJcAvbC+gKQaxmSXOE38J9+dOBJ2EJKjtitfLSUgIGqz25QZ+RoQihQaDuaeK1L7gduFLGwm6xjb7fW1s+HKetRxUet68GE9"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1deba3027fe2008e6ceab8b2747b2f35.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcUGSxg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-02-02 00:00:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-02-15 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#335 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcUGSxg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре бывший силовик ушел на СВО, чтобы избежать уголовки за взятки. Но суд все равно потребовал с него 1,7 миллиона 723
  2. ​Пользователи Telegram в Югре пожаловались на сбои в работе мессенджера 715
  3. Резидент Технопарка Югры получил 10-миллионный грант от Сколково 710
  4. ​В Югре изменились правила получения карты «Расту в Югре» 658
  5. Власти Югры утвердили проект «Сердце озер» для реновации центра Нижневартовска 643
  6. Член Общественной палаты РФ предупредил россиян о штрафах до 400 тысяч за «неправильное» сжигание Масленицы 625
  7. Министр труда Котяков исключил новое повышение пенсионного возраста из-за дефицита кадров 603
  8. ​ЖК «Георгиевский» в Сургуте вышел в финал всероссийской премии ТОП ЖК-2026 553
  9. Полиция в Лангепасе задержала троих подозреваемых в вымогательствах 529
  10. В Югре суд обязал УК выплатить 450 тысяч рублей женщине после травмы на обледенелой дорожке 295
  1. ​Когда иначе нельзя 3466
  2. ​Артём Кириленко: «Выбирая направление для старта бизнеса, важно ориентироваться на местные особенности и преимущества, которые могут повысить конкурентоспособность» 2315
  3. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 2264
  4. ​Как получить налоговый вычет за негосударственную пенсию // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 2255
  5. ​Что происходит с проектом «Самолета» в НТЦ: ответ администрации Сургута 2242
  6. ​Лев Колбасин: «Для Югры 400 выявленных и наследственных патологий в год ‒ ожидаемый показатель» 2150
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 февраля? // АФИША 2119
  8. Новые правила согласования киосков ничего не поменяют в Сургуте, если не будет жесткой политической воли очистить город от этой проблемы 2094
  9. В Солнечном на заправке сгорел бензовоз. Пострадали двое 2076
  10. Администрация Сургута вывезла из двора брошенный автомобиль, а его владелец потребовал сотни тысяч рублей компенсации 2025
  1. ​Чипнут всех 9483
  2. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 7403
  3. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7036
  4. ​Какие профессии будут востребованы в 2026 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6234
  5. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 5794
  6. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 4955
  7. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 4830
  8. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 4802
  9. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4299
  10. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 4272

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика