Победа проекта освещения бульвара «Четыре сезона» позволит Сургуту получить до 70% средств от округа

Более пяти тысяч жителей Сургута поддержали инициативу по благоустройству освещения бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

«На сегодняшний день чуть больше пяти тысяч голосов за наш проект. Но еще целая неделя впереди, поэтому просим поддержать. Чем больше у нас будет голосов, тем больше шанс получить высокие баллы по данному критерию», ‒ указал Новикова.

В региональном конкурсе в 2026 году участвуют 77 проектов со всей Югры. В случае победы проект Сургута получит финансирование из бюджета округа ‒ 70% от его стоимости.

Голосование проходит на портале «Открытый регион – Югра» и продлится до 14 февраля. Проголосовать за проект Сургута можно по ссылке.