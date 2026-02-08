16+
​В Сургуте не хватает водителей автобусов. Дефицит кадров достиг 30%

В АО «СПОПАТ» объяснили, почему в Сургуте не хватает водителей автобусов

​В Сургуте не хватает водителей автобусов. Дефицит кадров достиг 30%
Фото: siapress.ru

В Сургут перевозчик АО «СПОПАТ» испытывает острый дефицит водителей общественного транспорта – нехватка кадров достигает 25-30%. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал директор предприятия Сергей Цветков.

По его словам, проблема носит не локальный, а общероссийский характер: квалифицированных водителей категории D не хватает по всей стране. Несмотря на конкурентную зарплату и условия коллективного договора, привлечь новых сотрудников сложно.

«Работа очень тяжелая. Это, как правило, 14-15 часов линейного времени. Даже при хорошей зарплате люди не всегда готовы идти на такую нагрузку», – пояснил руководитель предприятия.

Дефицит кадров напрямую влияет на переработки и усталость водителей, что, в свою очередь, связано с вопросами транспортной безопасности. При этом СПОПАТ обязан соблюдать условия муниципального контракта и ежедневно выпускать на линию 106 единиц техники.

«Мы стараемся выстраивать графики так, чтобы была возможность соблюдать режим труда и отдыха, но при существующем дефиците кадров это становится все сложнее», – отметил Сергей Цветков.

Напомним, в январе пассажиры Сургута массово жаловались на холод в автобусах. Перевозчик АО «СПОПАТ» заявлял, что системы отопления исправны, а выявленные проблемы связаны со старым подвижным составом, настройками отопителей и высокой нагрузкой на транспорт.


Сегодня в 16:21
последние комментарии читаемые комментируемые

