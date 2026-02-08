Будущее Центральной аптеки в Сургуте решит покупатель

Жителей Сургута продолжает волновать судьба бывшей муниципальной «Центральной аптеки». Горожанка Инна Р. предложила использовать здание под детскую библиотеку или другое общественное пространство.

«Продать его город не сможет – рядом Сбер уже три года не может продать такое же помещение. Бизнес не зайдет в жилой дом. Хотелось бы детскую библиотеку или иное общественное пространство. Сейчас в мегаполисах библиотеки делают очень интересными, там проводят много мероприятий», – написала она в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

В администрации Сургута пояснили, что сейчас говорить о будущем назначении помещения преждевременно. Здание принадлежит акционерному обществу, которое находится в стадии ликвидации.

«В целях погашения задолженности перед кредиторами помещение будет выставлено на торги. Целевое назначение объекта определит будущий собственник», – сообщили в мэрии.

Напомним, решение о закрытии «Центральной аптеки» власти Сургута приняли 13 октября 2025 года. В мэрии объясняли это тем, что предприятие работало в убыток, а дальнейшая деятельность могла привести к банкротству и финансовым претензиям со стороны контрагентов и налоговых органов.