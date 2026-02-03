Кардиоцентр Сургута провел 173 операции за январь

16+
​Сургутский кардиоцентр установил рекорд по операциям в январе, спася 250 пациентов

​Сургутский кардиоцентр установил рекорд по операциям в январе, спася 250 пациентов
Фото: пресс-служба Окружного кардиологического диспансера в Сургуте

В первый месяц 2026 года специалисты Сургутского кардиологического диспансера спасли 250 пациентов. Рекордные показатели были достигнуты благодаря круглосуточной работе стационара, сообщила главный врач ОКД Ирина Урванцева.

«Для большинства жителей страны январь был коротким − всего 15 рабочих дней. Коллектив стационара Кардиоцентра трудился без выходных и праздников, как и само сердце. Каждый день непрерывно. Ради жизни и счастья не только наших пациентов, но и их близких», − поделилась она.

Врачи провели 1 100 телемедицинских консультаций, 140 малоинвазивных вмешательств на коронарных сосудах, а также 33 объемных операции на открытом сердце, причем каждая третья из них носила экстренный характер. Пациенты поступали напрямую из машин скорой помощи в операционный блок.

В числе наиболее сложных вмешательств − две операции при расслоении аорты, где критическим фактором была скорость оказания помощи.

Кроме того, в январе интервенционные аритмологи выполнили 40 малоинвазивных процедур радиочастотной абляции.

Отдельное внимание уделили маленьким пациентам: специалисты выполнили 25 операций на сердце у детей, шестерым из которых не исполнилось и одного года.


Сегодня в 11:47
