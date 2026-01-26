Сургутский кардиоцентр обошел ряд федеральных клиник по объему высокотехнологичных операций

Кардиоцентр Сургута вошел в число ведущих клиник страны по лечению нарушений сердечного ритма. Итоги работы медицинских организаций за 2024 год опубликовал Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева – данные представлены в профильном сборнике «Аритмология. Нарушения ритма и проводимости», куда вошли показатели 238 клиник со всей России, рассказали в пресс-службе Кардиоцентра.

«По итогам оценки Окружной кардиоцентр вошел в категорию учреждений, выполнивших более 1 000 операций по поводу нарушений сердечного ритма. Годом ранее клиника занимала лидирующие позиции среди медицинских организаций с объемом от 500 до 999 вмешательств, а сегодня уверенно вышла на новый уровень», – указали в сообщении.

В 2024 году врачи кардиоцентра показали высокие результаты сразу по нескольким направлениям. Клиника заняла второе место в России по количеству радиочастотных аблаций в категории до 499 операций – всего выполнено 442 вмешательства. Кроме того, кардиоцентр стал третьим в стране по числу имплантаций окклюдера ушка левого предсердия: эту высокотехнологичную помощь получили 26 пациентов, что превышает показатели нескольких федеральных медицинских центров.

«Операции, которые еще несколько лет назад были недоступны в Югре, сегодня поставлены на поток в Кардиоцентре. Наши интервенционные аритмологи не только превзошли собственные показатели, но и вышли на уровень ведущих клиник страны», – подчеркнула главный врач диспансера Ирина Урванцева.

Сейчас отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции продолжает развиваться: в кардиоцентре расширяют объемы и спектр высокотехнологичной помощи, делая современные методы лечения доступнее для жителей округа.