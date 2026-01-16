16+
​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января

Власти Сургута объяснили, почему изменились критерии актировок и что это даст школьникам

​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января
Фото: архив siapress.ru

В Сургуте пересмотрели критерии, по которым для школьников объявляют актировку. Новые начнут действовать с 19 января. Главное изменение − повышение температурных порогов на два-три градуса и введение максимальной скорости ветра, при которой актированный день будет объявляться независимо от температуры воздуха.

«Основной запрос − учитывать ощущения, которые публикуются на сайтах с погодой. Причем эти ощущения везде разные, как показывает практика, от пяти до 15 градусов. Когда мы начали погружаться в детали, обсуждать этот вопрос со специалистами Росгидромета на окружном уровне, мы пришли к тому, что такой критерий не существует и применить его на сегодняшний день, к сожалению, нельзя. Поэтому и было принято решение сменить критерии», − пояснил siapress.ru начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута Андрей Рачёв.

Если объяснять разницу простыми словами, то, например, для учеников 1-4 классов раньше актированный день объявляли при -27 °C, теперь − при -25 °C. Аналогичные изменения внесены и для остальных возрастных групп. Также стоит отметить, что при скорости ветра 15 метров в секунду и выше актировка будет объявляться независимо от температуры воздуха.

Официальным источником метеоданных для принятия решений остается Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В Сургуте действует одна автоматическая метеостанция, данные с которой обновляются каждые полчаса. Именно на них ориентируется единая дежурно-диспетчерская служба города.

Информация об актировках, как и ранее, будет публиковаться в 6:00 − для первой смены и в 11:30 − для второй смены, в СМИ и официальных соцсетях администрации. Кроме того, власти работают над синхронизацией новых критериев с сервисом «Госуслуги Югры», чтобы информация отображалась и там.

Директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина подчеркнула, что для системы образования принципиальных изменений не произошло − сохраняется право родителей самостоятельно принимать решение, отправлять ребенка в школу или нет.

«Для родителей, чьи дети учатся в гимназиях, лицеях и школах с углубленных изучением отдельных предметов, это особенно важно. Дети добираются из разных микрорайонов, и повышение температурных порогов делает дорогу в школу безопаснее и комфортнее», − отметила Замятина.

При этом учебный процесс в актированные дни не прерывается. Уроки продолжаются с использованием дистанционных технологий. А если ребенок приходит в школу даже в актированный день, занятия для него проводятся в обычном режиме.

По словам Ирины Замятиной, изменения также направлены на профилактику заболеваемости.

«Мы живем на Севере, где морозы часто сопровождаются ветром и повышенной влажностью. И, конечно, это все сказывается на уровень заболеваемости детей», − добавила она.

Кратко о новых правилах активированных дней − читайте в карточках на нашем портале.


Сегодня в 13:48
