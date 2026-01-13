16+
​Похищенный с Аллеи Славы в Сургуте Лис-нефтяник вернется на свое место с усиленным креплением

В Сургуте бронзовый Лис-нефтяник вернется на место после завершения полицейской проверки

​Похищенный с Аллеи Славы в Сургуте Лис-нефтяник вернется на свое место с усиленным креплением
Фото: администрация Сургута / t.me

Похищенную фигурку бронзового Лиса-нефтяника вернут на место после завершения всех необходимых мероприятий со стороны полиции. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Речь идет о скульптуре, которую похитили вечером 7 января с Аллеи Славы по улице 60 лет Октября. По словам Николаенко, пропажу фигуры сотрудники обнаружили 8 января: «Мы сразу посмотрели записи с камер видеонаблюдения ‒ лис был установлен рядом с ними именно для безопасности. Видео удалось оперативно скачать, было написано заявление в полицию, все материалы передали правоохранительным органам».

Уже на следующий день, при участии полиции и неравнодушных горожан, фигурку нашли. Сейчас лисенок находится в отделе полиции и будет возвращен на место после завершения следственных мероприятий.

В МКУ «Лесопарковое хозяйство» также отметили, что конструкцию скульптуры дополнительно укрепят. Как отметила Ирина Николаенко, на видеозаписи видно, что подростки смогли легко поднять фигуру, поэтому не исключено, что крепления были ослаблены заранее.

«Мы приняли решение усилить крепление, в том числе к скамейке, чтобы подобных ситуаций больше не возникало», ‒ уточнила спикер.

В настоящее время полиция продолжает разбирательство, устанавливается возраст участников инцидента и возможные меры ответственности.


Сегодня в 13:17
