Депутаты думы Сургута хотят быть включенными в обсуждение проектов КРТ

На депутатских слушаниях в думе Сургута обсудили вопрос о внесении изменений единый документ территориального планирование. По информации пресс-службы городского парламента, изменения планируется рассмотреть на внеочередном заседании 29 декабря. В целом поправки объединены в 92 блока. В их числе — предложения по изменению количества социальных объектов, при этом, как отмечается, это не приведет к ухудшению охвата горожан услугами образования, культуры и спорта. Также изменения затрагивают развитие ядра центра города, микрорайонов 27А, 30, 43 и 50, пойменной части Сургута. Часть поправок носит уточняющий характер и связана с фактическим правопользованием земельными участками.

Проект ранее был рассмотрен на публичных слушаниях 15 декабря в зале заседаний думы. Все предложения горожан, прозвучавшие на слушаниях, отражены в итоговом документе. На текущих депутатских слушаниях, как уточнили в думе, депутаты проверили проект на соответствие заключению о результатах публичных слушаний.

Кроме того, депутаты предложили оформить протокольным поручением администрации Сургута инициативы, которые, по их мнению, позволят в дальнейшем усилить контроль думы над градостроительной политикой. Среди предложений — введение отдельной карты границ для КРТ в качестве приложения к генеральному плану, предварительное согласование проектов КРТ в думе перед тем, как они будут направлены на градостроительный совет при губернаторе Югры, а также включение сургутских депутатов в этот самый градостроительный совет.