16+
Суд Югры частично арестовал счета компании, которая была подрядчиком на сургутском НТЦ

В Югре арестованы счета компании — бывшего подрядчика сургутского НТЦ

Суд Югры частично арестовал счета компании, которая была подрядчиком на сургутском НТЦ
Фото t.me/slepovsurgut

Арбитражный суд Югры частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о принятии обеспечительных мер по иску к бывшему подрядчику строящегося в Сургуте научно-технологического центра «Юнити Парк» — АО «Механизатор». Как сообщает FAKTOLOGIA.com, суд наложил арест на денежные средства компании в пределах заявленных требований — 176,7 млн рублей.

Иск подал заместитель прокурора автономного округа в интересах администрации Сургута. Прокуратура просит признать недействительным дополнительное соглашение №5 от 9 ноября 2023 года к муниципальному контракту на проектирование и строительство сетей водоотведения для «Юнити Парка». Документ был заключен между МКУ «Управление капитального строительства» и АО «Механизатор» и предусматривал выплату авансового платежа. По некоторым данным, уже после получения этого аванса в число учредителей компании-подрядчика вошел сын действующего на тот момент главы Сургута Андрея Филатова (сам Филатов в настоящий момент находится под домашним арестом по делу о коммерческом подкупе). В случае удовлетворения иска прокуратура требует взыскать выплаченный аванс в размере 176,7 млн рублей в пользу муниципального учреждения.

По данным издания, конфликт между мэрией и подрядчиком развивался длительное время. В июле 2025 года власти Сургута в одностороннем порядке расторгли два контракта с АО «Механизатор»: на 410 млн рублей (проектирование и строительство сетей теплоснабжения научно-технологического центра) и на 499,75 млн рублей (разработка проектной документации для строительства объектов водоснабжения и канализации). Причиной назывались существенные отставания в сроках: к моменту расторжения работы по водоснабжению и канализации были выполнены на 17%, по теплоснабжению — на 9%, при том что завершить объекты следовало еще в ноябре 2024 года. Впоследствии компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

9 декабря арбитраж принял новый иск к производству и рассмотрел ходатайство о его обеспечении. Суд указал, что непринятие мер может затруднить исполнение будущего судебного акта, и постановил арестовать средства АО «Механизатор» на банковских счетах, включая будущие поступления, в пределах суммы требований. При этом арест не распространяется на выплаты заработной платы, а также на уплату налогов, сборов и страховых взносов. Требование об аресте иного имущества ответчика суд отклонил, указав на несоразмерность и отсутствие прямой связи с предметом спора. Первое заседание назначено на февраль 2026 года.

АО «Механизатор» зарегистрировано в Сургуте в феврале 2022 года и принадлежит тюменскому предпринимателю Евгению Пучкину, который также является директором компании. По информации FAKTOLOGIA.com, в 2024 году выручка организации составила 790,2 млн рублей, чистая прибыль выросла с 1 млн до 4,7 млн рублей, численность персонала увеличилась со 100 до 137 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:50
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

