Сургутские врачи провели одну из сложнейших операций на сердце из всех возможных

В окружном кардиоцентре Югры провели сложнейшую операцию на сердце

Сургутские врачи провели одну из сложнейших операций на сердце из всех возможных
Фото Депздрава Югры

В Окружном кардиодиспансере Югры провели уникальную операцию 18-летнему пациенту с аномалией Эбштейна — одним из самых редких и тяжёлых врождённых пороков сердца, рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Юноша много лет наблюдается у кардиологов ОКД: ранее он уже перенёс две операции, в том числе имплантацию искусственного клапана. Однако заболевание продолжило прогрессировать — появились постоянная одышка, выраженная слабость, эпизоды потери сознания. Эхокардиография выявила значительный стеноз клапана и ухудшение насосной функции сердца, без повторного кардиохирургического вмешательства обойтись было невозможно.

Подготовку и проведение операции возглавил заведующий детским кардиохирургическим отделением Окружного кардиоцентра Петр Лазарьков. К работе были привлечены ведущие специалисты в области детской кардиохирургии. Как отмечают врачи, пациенты с аномалией Эбштейна относятся к наивысшей категории сложности: задача хирургов — восстановить нормальную работу трикуспидального клапана, заменив его гомографтом и «точно настроив» всю систему створок, хорд, папиллярных мышц и атриовентрикулярного кольца, которая должна функционировать синхронно.

Методикой операции при аномалии Эбштейна владеют лишь немногие клиники страны, и Окружной кардиодиспансер входит в их число. Хирургическое вмешательство продолжалось около трёх часов и прошло успешно. После курса кардиореабилитации пациент был выписан домой, дальнейшее наблюдение у кардиолога для него будет пожизненным.

Сейчас молодой человек внимательно относится к своему здоровью и уже сделал осознанный профессиональный выбор — он поступил в медицинский колледж и планирует в будущем помогать людям так же, как когда-то помогли ему самим югорские врачи.


25 декабря в 14:01
