Более 33 тысячам сургутян установлен запрет на выезд зарубеж из-за долгов по налогам

Более 33 тысяч жителей Сургута рискуют остаться без новогодних поездок из-за долгов по имущественным налогам. По данным городской налоговой инспекции и службы судебных приставов, на 1 декабря текущая задолженность горожан превысила 384 млн рублей, у более тысячи человек уже действует ограничение на выезд за пределы России, пишет stribuna.ru.

В 2025 году сургутянам начислено 1 млрд 356 млн рублей по налогам на имущество, транспорт и землю. К установленному сроку, 1 декабря, было уплачено 1 млрд 136 млн рублей, что составляет 84% от начисленной суммы. Количество должников за год сократилось почти вдвое: если в начале года в списках числились 79 тысяч человек, то сейчас — около 33 тысяч.

Заместитель начальника ИФНС по Сургуту Елена Трофимова подчеркнула, что, несмотря на положительную динамику, налоговый орган продолжит применять меры по взысканию задолженности. С 1 ноября действует упрощённый механизм, позволяющий списывать долги напрямую со счетов налогоплательщиков. В инспекции предупреждают: при неуплате налога перед праздниками горожане могут столкнуться с заблокированными банковскими картами и счётами.

Кроме того, налоговая уже направила списки должников в 76 организаций, где работают свыше трёх тысяч человек с общей задолженностью около 64 млн рублей. В отношении таких граждан возбуждаются исполнительные производства. Как пояснила ведущий судебный пристав-исполнитель Екатерина Полукарова, одна из самых действенных мер — ограничение права выезда за границу и арест имущества. Только в 2024 году с помощью этих инструментов с неплательщиков удалось взыскать более 159 млн рублей.

Напоминается, что судебный пристав вправе временно ограничить выезд за пределы России при задолженности по налогам от 30 тыс. рублей. Ведомства призывают сургутян заранее проверить наличие долгов и исполнить свои обязательства, чтобы избежать блокировок счетов и срыва планов на новогодние каникулы.