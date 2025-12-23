Сургутский район стал лучшим по условиям для развития предпринимательства по итогам конкурса «Лучший бизнес Югры-2025»

Сургутский район в пятый раз признали «Лучшим муниципальным образованием с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства». Итоги конкурса «Лучший бизнес Югры-2025» подвела торгово-промышленная палата округа. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«За последние три года число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая самозанятых) в районе увеличилось на 52,1% – с 9 594 до 14 601. Сумма налоговых поступлений от их деятельности возросла на 46,8% – с 451,3 млн до 662,7 млн рублей. Всего в сфере занято свыше 18 тысяч человек. Бизнес в районе получает финансовую, имущественную, образовательную и консультационную поддержку. В течение трех лет муниципалитет направил более 65 млн рублей на поддержку девяти тысяч предпринимателей. В 2024 году им в помощь были созданы Инвестиционное агентство и коворкинг-центр», − написал глава в своих соцсетях.

Он напомнил, что в 2025 году Инвестиционное агентство совместно с администрацией запустили первую в России муниципальную бизнес-лабораторию «СВОе дело». Ее победители уже открыли в Белом Яре этно-кафе. Ранее при грантовой поддержке администрации в размере 15 млн рублей в районе начал работать загородный комплекс отдыха «Черный лис».

На региональном уровне отметили и предприятие ООО «Обь-регион» (торговая марка «Белоярочка»), которое стало победителем конкурса «Лучшие вкусы Югры-2025» в номинации «Птица и птицеводческая продукция, включая консервы». Высокую оценку получили оригинальное мясо, прессованное с можжевельником, и куриная ветчина. Итоги подвели в рамках XXX выставки «Товары земли Югорской» в Ханты-Мансийске.

В целом в Сургутском районе работают два сельскохозяйственных предприятия, 32 фермерских и 69 подсобных хозяйств. В этом году на их развитие направили около 300 млн рублей.