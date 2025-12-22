В аэропорту Сургута автоматизировали выдачу питания пассажирам, чьи рейсы задерживаются

В аэропорту Сургута внедрили цифровой сервис, который позволяет пассажирам автоматически получать питание при задержке рейсов. Теперь, чтобы оформить еду или напитки, не нужно искать представителя авиакомпании и ждать выдачи бумажного талона — все привязано к посадочному документу, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

При задержке рейса система автоматически фиксирует право пассажира на получение питания. Для этого достаточно поднести посадочный талон к сканеру в одной из точек общественного питания на территории аэропорта и выбрать блюдо или напиток из доступного меню.

Новый сервис работает в соответствии с нормами Федеральных авиационных правил (ФАП-82). Напитки предоставляются пассажирам при задержке рейса более чем на два часа, горячее питание — при ожидании свыше четырех часов.

В аэропорту отмечают, что цифровизация этой процедуры экономит время пассажиров, снижает нагрузку на персонал и делает процесс получения компенсационного питания более прозрачным и удобным.