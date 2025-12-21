Прокуратура Сургута проверит, почему в «Кедровом-16» надолго выключили электричество

array(1) {
2. Переход жителей в СОТ на печное отопление.
3. Газификация дачных кооперативов.
ВСЕ.
Лить «крокодиловы слезы», просить установить электрогенераторы для выработки электроэнергии в СОТ, писать жалобы Президенту РФ это не конструктивно. Впрочем установить автономные дизельные электростанции в СОТ, можно! велкам! За Ваши деньги, господа дачники, хоть атомную миниэлектростанцию можно построить в СОТ. Однако будем реалистами. В Тюменской области есть недоступный, окружённый болотами район Заболотье, где в 43 поселениях проживают более 6 тысяч человек. Там нет постоянного энергоснабжения и поселения электрифицированы от дизельных маломощных электростанций. Там основной вид отопления домов - печное отопление дровами. Для освещения и бытовых нужд электроэнергию дают в поселениях два раза в день: утром с 7- 9 часов и вечером с 17 до 23 часов. Все остальное время с керосиновой лампой. Каково! В 21 веке в передовой во всех отношениях Тюменской области живут люди и не пишут письма- жалобы Президенту РФ. Как мне кажется жители дач не бедствуют и их требования к прокурору обеспечить надежное энергоснабжение в минус 40 градусов для отопления запредельные и необоснованные. Нет технической возможности. Нет! Кроме того дача не единственное жилье и дачники могут собраться и вернуться в свои городские квартиры, где «тепло, как в Ташкенте». Что заставляет жителей города мучится на дачах без электроэнергии и без тепла ? Не знаю. Все строго индивидуально. Но чтобы не напрягать Прокуратуру надо издать окружной закон, запрещающий проживание на дачах при экстремально низких температурах. К примеру в Германии там вообще законом запрещено проживать на дачах и даже ночевать летом. Только «дневной дачный стационар». Иначе соседи «настучат» Садовому комитету и нарушители заплатят крупный штраф. Ну да. Да любое нарушение штрафуют на крупные суммы. У наших медицинских туристов, к примеру, отобрали ботинки, стоимостью более 300 евро и ещё наложили штраф на большую сумму. Поэтому проблема газификации и электрификации дач для отопления в Германии не стоит, не положено отапливать дачи. Хотя более 50 лет СССР и РФ обогревала Германию и Западную Европу своим дешевым природным газом из Ямала и Югры. Но толку мало. В настоящее время подключить сургутские дачи к газу нет технической возможности. Нет ресурса газа, говорят. Все расписано. Для газификации дач необходимо строительство новой газовой инфраструктуры, начиная от врезок в проходящие магистральные газопроводы, строительство понижающих давление устройств. На это потребуются миллиарды рублей из окружного бюджета. Но планов по газификации дач в городах Югры в Правительстве Югры нет. Но это тема для отдельного разговора.