Экстремальные морозы в Сургуте сменятся более мягкой погодой в начале недели

Сильные морозы в Сургуте идут на спад. После холодных выходных, когда температура воздуха в городе опустилась до -41 градуса, в начале недели синоптики прогнозируют постепенное потепление. Об этом говорится на сайте gismeteo.

В воскресенье, 21 декабря, ночью еще будет холодно – около -32 градусов. Днем температура поднимется до −26, а к вечеру – до -22. Существенных изменений погоды не ожидается, возможен небольшой снег.

Уже в понедельник, 22 декабря, морозы ослабнут. Ночью прогнозируется до -24 градусов, днем – около -20. Погода будет относительно спокойной, без резких перепадов.

Во вторник, 23 декабря, в Сургут придет ощутимое потепление. Ночью температура составит около -19 градусов, утром – до -12, а днем столбики термометров поднимутся до -8…-10 градусов. При этом ожидается снег и умеренный ветер.