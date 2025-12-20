Пациентку с раком легкого успешно прооперировали в Сургуте

В Сургутской окружной клинической больнице врачи успешно провели сложную операцию пациентке с онкологическим заболеванием легкого – вмешательство потребовало изменения тактики уже во время работы хирургов. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

«64-летняя жительница Югры была направлена к онкологам Сургутской окружной клинической больницы после диспансеризации: на КТ органов грудной клетки выявлено очаговое образование в легком. Трансторакальная биопсия подтвердила злокачественный характер опухоли. Диагноз – локализованный рак верхней доли правого легкого», – рассказали в СОКБ.

Операцию изначально планировали выполнить малоинвазивным способом – через торакоскопию, с удалением пораженной доли легкого и лимфатических узлов средостения. Однако уже в ходе вмешательства стало ясно, что стандартный сценарий невозможен: врачи обнаружили резко измененные и кальцинированные лимфоузлы высокой плотности. Из-за этого безопасно визуализировать сосуды и бронхи было крайне сложно.

Чтобы избежать рисков, хирурги приняли решение изменить тактику и перейти к открытой операции. Торакотомия позволила работать под прямым визуальным контролем и полностью удалить пораженные ткани. Особую осторожность потребовало состояние сосудов – их стенки были значительно истончены.

Несмотря на сложность ситуации, весь запланированный объем операции удалось выполнить в полном объеме. Сейчас пациентка восстанавливается, ее состояние оценивается как стабильное, в ближайшее время она готовится к выписке.