Бюджет Сургута на 2026 год утвердили на итоговом заседании Думы

Депутаты Думы Сургута на итоговом в 2025 году заседании рассмотрели и приняли ряд ключевых решений. В повестке были изменения в Устав города, создание комиссии по противодействию коррупции, утверждение планов работы на первое полугодие, а также рассмотрение проекта бюджета на 2026 год.

Бюджет города на 2026 год и плановый период депутаты поддержали единогласно. Как отметил председатель Думы Александр Олейников, проект соответствует требованиям Бюджетного кодекса и сохраняет социальную направленность.

«Доходы бюджета на 2026 год запланированы в объеме 54,3 миллиарда рублей. Традиционный бюджет на предстоящий бюджетный цикл сохраняет свою социальную ориентированность. В целом, расходы по социально значимым сферам, таким как образование, культура, физическая культура и спорт, имеют наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета города. Бюджет города сформирован в программном формате. На 2026 год расходы определены в сумме 58,1 млрд рублей. Дефицит бюджета сформирован с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом», − подчеркнул он.

Глава Сургута Максим Слепов, выступая перед депутатами, подвел итоги уходящего года. Он напомнил о масштабной дорожной кампании, открытии моста через Обь «Звезда Оби» и благоустройстве общественных пространств без привлечения средств городского бюджета − за счет меценатов. Отдельно мэр призвал депутатов активно участвовать в контроле реализации городских проектов и работе с жителями на округах.

«Планы работы на следующий год у нас очень большие. Работа уже началась. Я говорю о технических заданиях, о корректировке проектов, который сегодня идут. Поэтому я прошу вас также очень внимательно, как и в этом году, относиться на своих избирательных участках, контролировать работу, которая будет проводиться вместе с сотрудниками администрации. Разъяснять, в том числе и горожанам, помогать, где-то уточнять, где-то вносить изменения для того, чтобы в первую очередь эти территории ставили удобными для жителей Сургута», − обратил внимание Слепов.

Подводя итог заседанию, Александр Олейников поздравил коллег с наступающим Новым годом и Рождеством, отметив, что 2025 год был насыщен важными событиями − юбилеями Югры и Сургута, а также 80-летием Победы.

«Уходящий 2025 год подарил нам много важных и значимых событий. 95-летие нашего округа, 60-летие со дня присвоения городу Сургуту статуса города. Мы масштабно отметили 80-летие Великой Победы. И продолжаем вместе вовремя идти к новой победе. Эти важные дни делают нас еще сильнее. Пусть наступающий год оправдает наши надежды и станет для каждого из нас годом новых возможностей, новых идей», − резюмировал председатель Думы.

Следующее, 42-е заседание Думы Сургута, запланировано на 26 февраля 2026 года.