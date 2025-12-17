Молодая сургутянка выиграла всероссийский студенческий конкурс и получила миллион рублей

Студентка Сургутского государственного университета Юлия Крайнова стала победителем в номинации «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» с авторским образовательным проектом. Она получила премию в размере одного миллиона рублей на реализацию настольной игры «Хроники гена: увлекательное путешествие в мир генетики», пишет РИЦ «Югра».

Игра рассчитана на учащихся 8-11 классов и призвана в увлекательной форме познакомить школьников с основами генетики. В рамках игрового процесса ребята смогут разбираться в работе ДНК и РНК, механизмах наследственности и мутаций, а также лучше понять, как устроен организм человека. По словам авторa, ключевая задача проекта — не только повысить интерес к биологии, но и сформировать у подростков базовую генетическую грамотность.

«Мы хотим, чтобы они знали, как устроен организм и геном человека, и могли принимать взвешенные решения, касающиеся своего здоровья, жизни, привычек», – пояснила Юлия Крайнова.

Идея настольной игры появилась на стыке двух увлечений студентки-биолога: интереса к геймификации и современным формам обучения, а также к генетике и популяризации науки. Дополнительным стимулом стал проект «Геномная одиссея» Фонда научно-технического развития Югры, с которым Юлия познакомилась ранее. Это вдохновило её создать доступный и наглядный инструмент для изучения сложной научной дисциплины школьниками.

В качестве следующего шага автор расширила проект, создав серию из 15 видеоуроков. Эти готовые ролики углубляют игровые материалы и представляют собой новый, готовый к использованию образовательный контент.