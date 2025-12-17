В Сургуте стартует конкурс грантов главы города

Комитет внутренней и молодежной политики администрации Сургута объявил о старте конкурса грантов главы города на поддержку общественно значимых инициатив некоммерческих организаций в 2026 году. Финансовая поддержка будет предоставляться в форме субсидий НКО, реализующим социально значимые проекты на территории города.

Прием заявок продлится с 18 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года. Подать заявку некоммерческие организации могут на официальной платформе: promote.budget.gov.ru. Реализовать свои инициативы победители должны будут до 30 ноября 2026 года.

Размер гранта определяется конкурсной комиссией с учетом суммы, указанной в заявке, и лимитов бюджетных обязательств. При этом один проект может получить не более 1 млн рублей.

По вопросам участия в конкурсе и для разъяснения положений объявления НКО могут обращаться в отдел взаимодействия с некоммерческими организациями комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута с 18 декабря 2025 года по 30 января 2026 года по телефонам: 8 (3462) 522-194, 522-310.