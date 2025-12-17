16+
​В Думе Сургута рассмотрели планы по строительству второго терминала аэропорта

Развитие аэропорта Сургута обсудили на комитете Думы

​В Думе Сургута рассмотрели планы по строительству второго терминала аэропорта
Фото: Международный аэропорт Сургут / vk.com

Строительство второго терминала аэропорта Сургута остается в планах, однако конкретных сроков его появления пока нет. Этот вопрос обсудили на заседании постоянного комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию с участием представителей администрации.

Как прозвучало на заседании, территориальное зонирование под будущий терминал ранее было утверждено на публичных слушаниях в Думе. Муниципалитет со своей стороны подготовил площадку, однако дальнейшее продвижение проекта зависит от решений окружных властей. Кроме того, до сих пор не урегулирован вопрос близости конденсатопровода: здание нового терминала не должно попасть в его охранную зону. Этот аспект еще предстоит согласовать с собственником магистрали.

Помимо самого терминала, депутаты подробно остановились на проблеме парковок у аэропорта. Председатель профильного комитета Владимир Клишин напомнил о муниципальном участке за так называемыми «лукойловскими бочками», где ранее планировались объекты придорожного сервиса.

Стало известно, что развитие этой территории возможно при выполнении определенных условий.

«Объект местного значения планируется к реализации исключительно в случае того, когда появится инвестор, и когда уменьшится охранная зона конденсатопровода. Логика была в том, чтобы в перспективе организовать, как в современном большом городе, при здании аэропорта гостиницу, где должна быть мойка, магазин, большая парковка, потому что мы хотим бесплатную муниципальную парковку реализовать на территории бывшего авторынка», − отметил директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Иван Сорич.

По словам представителя мэрии, параллельно прорабатывается более короткий пешеходный маршрут от будущей парковки до здания аэропорта. Для борьбы со стихийной парковкой автомобилей в лесной зоне на подъезде к авиагавани уже установлены дорожные ограждения.

Кстати, с 1 ноября в аэропорту Сургута действует новый режим работы бесплатной стоянки перед въездом на привокзальную площадь: суббота-четверг стоянка открыта, а по пятницам – закрыта на профилактику. В этот день, с 08:00 до 17:00, автомобили оставлять на территории нельзя. При этом движение транспорта на территории аэропорта Сургута будет регулироваться с помощью новых дорожных знаков. Среди них – указатели «Зона с ограничением стоянки» с табличками «Работает эвакуатор» и «Время ограничения 08:00-17:00 (пятница)».

Депутат Думы Сургута Алексей Кучин обратил внимание на то, что действующие ограничения создают сложности для автомобилистов.

«Мы отказываемся от двух земельных участков под парковку, которые мы зарезервировали в свое время в генеральном плане рядом с аэропортом. У меня такое предложение: может быть, учитывая важность этого объекта для Сургута, нам все-таки не отказываться от этих объектов парковки, которые мы планировали вдоль улицы, которые у нас сейчас отмечены в генеральном плане?» − уточнил депутат.

В свою очередь директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута пояснил, что территория бывшего авторынка уже подготовлена для размещения парковки: площадка заасфальтирована. Он также сообщил, что в мэрии рассматривают варианты организации шаттлов − как на муниципальном уровне, так и с привлечением частного бизнеса, − чтобы обеспечить удобное сообщение между будущей парковкой и зданием аэровокзала.


