16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
​Развитие 30 микрорайона Сургута рассчитали до 2030 года: подробности проекта

Подробности проекта развития 30 микрорайона обсудили в Думе Сургута

​Развитие 30 микрорайона Сургута рассчитали до 2030 года: подробности проекта
Фото: siapress.ru

Строительство социальных объектов в 30 микрорайоне Сургута планируют завершить к концу 2030 года. Такие сроки озвучили представители застройщика на заседании постоянного комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию.

«Вопрос рассматривается не первый раз. Депутаты сосредоточили свое внимание на трех направлениях. Это строительство социальных объектов, создание сквера и организация проездов и тротуаров. Дорожная карта должна была быть откорректирована и утверждена с учетом предложений депутатов до 15 октября 2025 года», − обратил внимание председатель постоянного комитета Думы Владимир Клишин.

Администрация города уже согласовала план застройки микрорайона. Следующий этап − закрепление решений в новом проекте зонирования территории. Мэрия направила застройщику требования о проектировании детского сада и школы с универсальной безбарьерной средой.

«Подготовлены референсы в части микрорайона 30 − обустройство сквера, парка. В том числе и перспективная реализация всей инфраструктуры в границах микрорайона», − добавил директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута Иван Сорич.

Общая площадь территории микрорайона составляет 50 гектаров. Из них около 30 гектаров уже освоены застройщиком, остальная часть пока остается свободной. Почти четыре гектара отведены под сквер, семь гектаров предусмотрены под жилую застройку, оставшаяся территория предназначена для размещения социальных объектов.

При этом развитие 30 микрорайона планируется вести в три этапа. На первом этапе предполагается строительство двух школ, одного детского сада, сквера и трех жилых домов. Второй этап включает возведение двух детских садов и четырех многоквартирных домов. На третьем этапе планируется строительство еще четырех МКД.

Реализацию всех этапов планируют завершить до декабря 2030 года.

Кстати, социальные объекты должны были быть построены еще по прежнему договору с застройщиком, восемь лет назад, однако он не выполнил свои обязательства. Он возвел только жилые дома. В итоге суд встал на сторону администрации и обязал девелопера исполнить обязательства.

Договор на проектирование первого детского сада планируют заключить до конца текущего года. Проект дошкольного учреждения соответствует проекту планировки территории, разработанному еще в 2012 году. Документ о межевании территории застройщик намерен откорректировать к февралю следующего года совместно с департаментом архитектуры и градостроительства. Эти работы начнут после обсуждения обновленного Генерального плана Сургута, которое запланировано на 15 декабря.

Отдельным блоком депутаты обсудили создание сквера. Депутат Думы Сургута Алексей Кучин поинтересовался, каким будет механизм реализации проекта, и кто возьмет на себя финансирование работ, учитывая, что ранее рассматривались разные варианты − от муниципального финансирования до изъятия земельных участков.

«Полностью будут финансироваться компанией «Северные строительные технологии» без применения бюджетных средств», − ответил Иван Сорич.

Под сквер отводится весь зеленый массив, расположенный на углу улицы Ивана Захарова и Пролетарского проспекта. Территория находится в собственности застройщика и состоит из трех земельных участков. Ранее два из них планировали застроить жильем, однако теперь все три участка станут общественным пространством. Это решение принято на уровне губернатора Югры. Работы по обустройству сквера планируют начать летом 2026 года. Сроки, указанные в плане компании «ССТ», − с мая 2026-го по сентябрь 2027 года.

Как рассказала депутат Дина Биглова-Фатова, жители уже предложили концепцию и название будущей зеленой зоны, − «Сквер первых авиаторов». На этой территории когда-то находился первый сургутский аэродром и поселок летчиков Взлетный. Центральное место сквера может занять корпус настоящего самолета.

К обсуждению развития 30 микрорайона народные избранники намерены вернуться в мае.


Сегодня в 13:49
