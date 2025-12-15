Следственный комитет и прокуратура заинтересовались судьбой социальной инфраструктуры в 35 микрорайоне Сургута

Следственное управление СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и прокуратура Сургута взяли на контроль ситуацию с обеспеченностью социальной инфраструктурой нового жилищного комплекса «Новин» и близлежащих микрорайонов. Поводом послужило видеообращение жителей, размещённое в социальных сетях.

Горожане сообщили о длительном переносе сроков проектирования и строительства школы и детского сада, предусмотренных для комплекса. Кроме того, по их словам, дети, проживающие в ЖК «Новин», вынуждены самостоятельно добираться до образовательных организаций в холодное время года, при этом муниципалитет не организовал подвоз школьников.

По поручению руководителя следственного управления СК России по Югре следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе оценка действий должностных лиц, ответственных за развитие социальной инфраструктуры.

В свою очередь прокуратура Сургута сообщает, что вопрос дефицита мест в школах и детских садах в новых микрорайонах города ранее уже поднимался на региональном уровне. Надзорное ведомство информировало правительство округа о переполненности ряда образовательных организаций и вносило меры реагирования.

По актуальной информации прокуратуры, застройщик разработал проектную документацию на строительство школы и направил её на государственную экспертизу. Также подано заявление о предоставлении земельного участка в аренду для строительства детского сада.

Прокуратура заявляет, что проконтролирует возведение социальных объектов в установленные сроки, а в ходе надзорных мероприятий даст оценку действиям администрации Сургута и застройщика. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты работы находятся на контроле надзорного ведомства.