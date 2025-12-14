16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdvg15y
​В Сургуте врачи спасают мужчину, выжившего после наезда поезда

Молодой мужчина выжил после столкновения с поездом и проходит лечение в Сургуте

​В Сургуте врачи спасают мужчину, выжившего после наезда поезда
Фото: Сургутский травмцентр / vk.com

Врачи Сургутской травматологической больницы продолжают лечить 24-летнего пациента, который попал под поезд. Мужчине удалось выжить лишь потому, что ударом его отбросило в сторону, однако травмы оказались крайне тяжелыми. У пациента выявили сочетанную травму – повреждения головного мозга и внутренних органов, переломы костей лица и серьезное повреждение таза, рассказали в пресс-службе медучреждения.

«Требовалось участие врачей разных специальностей: травматологов-ортопедов, хирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов. Наши специалисты действуют согласно общепризнанному протоколу Damage control и стараются максимально сократить объем хирургического вмешательства в остром периоде. Пациентам с сочетанной травмой при поступлении выполняют только жизнеспасающие операции. В их числе стабилизация костей таза», – указали в сообщении.

К полноценному хирургическому лечению удалось приступить лишь спустя две недели, когда состояние мужчины стало стабильнее. За это время медики поэтапно устранили все основные повреждения.

На сегодняшний день основной план операций завершен. Сейчас пациент находится в отделении травматологии и ортопедии №1, где уже началась ранняя реабилитация. Впереди у него долгий период восстановления, который потребует времени и усилий как со стороны врачей, так и самого пациента.


Сегодня в 16:12, просмотров: 152, комментариев: 0
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7 
