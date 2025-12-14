«Белый список» Роскомнадзора оказался непопулярен у читателей СИА-ПРЕСС

Большинство читателей СИА-ПРЕСС не пользуются ресурсами из так называемого «белого списка» Роскомнадзора. Это показал опрос, проведенный на сайте siapress.ru.

Согласно результатам голосования, 62,5% респондентов ответили, что не используют сайты и сервисы, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях мобильного интернета. При этом 37,5% участников опроса сообщили, что все же пользуются ресурсами из «белого списка». Всего в опросе приняли участие 96 человек.

Ранее в России утвердили перечень сайтов и сервисов, которые продолжают работать в периоды ограничений мобильного интернета. «Белый список» формировался поэтапно.