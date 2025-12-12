Депутат думы Сургута рассказала о планах на развитие 30-го микрорайона

В 30-м микрорайоне Сургута появятся три детских сада, две школы и сквер: компания «ССТ» планирует завершить все работы в течение ближайших пяти лет, до конца 2030 года. Об этом сообщила депутат думы Сургута Дина Биглова-Фатова.

Представленный застройщиком план этапного развития 30-го микрорайона согласован администрацией Сургута. Закрепить ключевые параметры стороны намерены в новом проекте планировки территории и в судебном решении, которое устанавливает обязанности по возведению социальных объектов и проездов.

Проектирование первого детского сада «ССТ» намерена начать уже до конца этого года. Администрация города передала компании весь необходимый пакет документов, сейчас застройщик выбирает проектную организацию. Разработка проектной документации ещё по четырем социальным объектам — двум школам и двум детским садам — станет возможна в первом квартале следующего года, после внесения изменений в генеральный план и проект планировки микрорайона. Публичные слушания по корректировке генплана, в том числе по 30-му микрорайону, запланированы на 15 декабря.

Отдельным блоком в плане развития квартала выделено создание зеленой общественной зоны. Летом 2026 года «ССТ» планирует приступить к благоустройству сквера площадью почти 4 гектара на углу улиц Захарова и Пролетарского проспекта. Работы будут выполнены за счет компании, без привлечения средств городского бюджета. Под будущий сквер отводятся в том числе два лесных участка, где ранее застройщик планировал разместить жилые дома.

Депутат напомнила, что почти вся территория 30-го микрорайона находится в собственности компании «ССТ». Помимо участков под социальную инфраструктуру и сквер, у застройщика здесь около 7 гектаров земли под жилье. При этом ранее компания уже выбрала лимит жилой застройки, предусмотренный действующим проектом планировки, — 300 тыс. кв. м. Попытка согласовать новый проект с увеличением объема до 430 тыс. кв. м три года назад не была поддержана по итогам публичных слушаний.

Фактически, до определения судьбы школ и детских садов активные жители, депутаты и администрация Сургута заблокировали возможность дальнейшего строительства жилья в этом микрорайоне. Новый подход предполагает принятие обновленного проекта планировки 30-го микрорайона с четко прописанным таймингом возведения всех пяти социальных объектов.

По словам Дины Бигловой-Фатовой, у застройщика теперь два ключевых мотива для выполнения обязательств: с одной стороны, решение суда, предписывающее построить социальные объекты и улично-дорожную сеть, с другой — перспектива продолжения жилой застройки после выполнения этих условий.

Депутат положительно оценила представленный план и поблагодарила активных жителей, руководство компании «ССТ», администрацию Сургута, депутатов городского и окружного уровней, а также правительство Югры и губернатора региона Руслана Кухарука, взявшего ситуацию с 30-м микрорайоном на личный контроль. Она выразила надежду, что при такой поддержке план будет реализован в полном объеме и в установленные сроки.