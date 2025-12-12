В Сургуте прошли соревнования по пилотированию дронов среди школьников

Юные авиаторы Сургута приняли участие в городских соревнованиях по пилотированию дронов. Турнир среди школьников прошёл на базе Сургутской технологической школы, сообщает администрация Сургута.

Мероприятие объединило команды из семи образовательных учреждений города. Ребята соревновались в двух возрастных группах — «Юниоры» (до 13 лет) и «Профи», а также в двух категориях: FPV-полёт (управление дроном от первого лица через специальные очки) и визуальный полёт по прямой видимости.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом.

Группа «Юниоры»

Категория А (FPV-полёт):

– 1 место — Владислав Нарсов (Сургутская технологическая школа);

– 2 место — Егор Садыков (МБОУ СОШ № 10 с УИОП).

Категория B (визуальный полёт):

– 1 место — Динислам Имартов (МБОУ СОШ № 3);

– 2 место — Андрей Денисов (МАОУ ДО «Технополис»);

– 3 место — Николай Михеев (МАОУ ДО «Технополис»).

Группа «Профи»

Категория А (FPV-полёт):

– 1 место — Андрей Ширыкалов (МАОУ ДО «Технополис»);

– 2 место — Данила Богданов (МАОУ ДО «Технополис»);

– 3 место — Кирилл Калимуллов (МАОУ ДО «Технополис»).

Категория B (визуальный полёт):

– 1 место — Дмитрий Иноземцев (МАОУ ДО «Технополис»);

– 2 место — Вадим Рубцов (МАОУ ДО «Технополис»).

Победители и призёры получили заслуженные награды. В администрации отмечают, что такие соревнования помогают вовлечь школьников в сферу высоких технологий, развивают интерес к инженерии, робототехнике и современным цифровым компетенциям.