В Сургуте дольщиков ЖК «Уютный» пригласят на общественную приемку дома

В Сургуте в конце года пройдет общественная приемка дома № 2 в ЖК «Уютный» − последнего проблемного объекта с обманутыми дольщиками в Югре. Об этом сообщил заместитель губернатора округа Азат Ислаев в своих соцсетях.

«В Сургуте проверил завершение работ дома № 2 в 44 микрорайоне. Это последний объект в округе с обманутыми дольщиками. На месте пообщался с участниками долевого строительства, которые ждут ключи от своих новых квартир. Объект в высокой стадии готовности. Но за предстоящие две недели еще много что нужно сделать. Договорились с жильцами, что вместе с ними в конце декабря проведем общественную приемку дома», − рассказал он.

Ранее ситуацию с проблемными жилыми комплексами в округе прокомментировал губернатор Югры Руслан Кухарук. Он подчеркивал, что ЖК «Уютный» в Сургуте остается единственным объектом в регионе, который до сих пор имеет статус дома с обманутыми дольщиками. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.

В этом доме квартиры ожидают 356 дольщиков, которые не могут заселиться с 2018 года. Для завершения строительства в середине 2025 года был определен уже третий подрядчик.

Как пояснял глава региона, новой компании приходится не только достраивать объект, но и устранять недочеты, допущенные предыдущим застройщиком.