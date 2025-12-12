Практики Сургутского района включили в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы

Сургутский район вновь оказался в числе лучших муниципалитетов страны по развитию конкуренции. Сразу две практики, реализуемые на территории района, вошли в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России за 2024 год. Об этом сообщил в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Эксперты высоко оценили новый формат взаимодействия разработчиков муниципальных правовых актов и участников публичных обсуждений. Для последних снимают короткие пояснительные видео, которые публикуют в группе «Бизнес в районе» в социальной сети. Свои замечания могут высказать участники бизнес-сообщества, ТПП, активные граждане. Всего в 2024 году сняли 60 таких роликов», − поделился он.

Вторая практика, отмеченная ФАС, связана с привлечением частных инвестиций и развитием предпринимательства. Этот комплекс мер реализуется с 2023 года и включает сразу несколько направлений. В их числе – инвестиционные кейсы, представляющие собой готовые бизнес-идеи с просчитанной экономикой и привязкой к конкретным свободным площадкам.

«Второе направление заключается в вовлечении частной недвижимости в инвестиционный оборот – способ расширить «ассортимент» предлагаемого имущества. И третий вектор – это создание визуализированных инвестиционных предложений в формате презентаций с видеообзором инвестиционной площадки», − добавил Трубецкой.

Как отметил глава района, благодаря таким решениям в районе ежегодно растет число предпринимателей и самозанятых, увеличиваются объемы производства и налоговые поступления. По состоянию на 1 сентября 2025 года в Сургутском районе зарегистрировано 14 020 субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число самозанятых выросло на 31,7 процента.

Всего за последние пять лет в «Белую книгу» ФАС России вошли 13 практик Сургутского района. Три из них были отмечены по итогам 2020 года, четыре – в 2021-м, и по две эффективные наработки – по итогам 2022, 2023 и 2024 годов.