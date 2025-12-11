16+
​В Сургуте почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе

В Сургуте прошел митинг в память о погибших на Северном Кавказе военнослужащих

​В Сургуте почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе
Фото администрации Сургута

В Сургуте почтили память погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе. Памятное мероприятие прошло у памятника воинам-интернационалистам в сквере «Центральный».

Как рассказали в администрации Сургута, эта дата установлена в знак глубокого уважения к военнослужащим и сотрудникам различных силовых структур, отдавшим свои жизни во имя безопасности и единства страны. В 2025 году исполняется 31 год со дня начала первой чеченской кампании — одного из наиболее трагических и сложных вооружённых конфликтов новейшей российской истории. 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли на территорию Чеченской Республики для восстановления конституционного порядка.

На церемонию памяти пришли представители администрации и думы города, общественных организаций, ветераны локальных войн, а также родные и близкие погибших военнослужащих. Участники мероприятия отметили, что этот день — не только дань уважения тем, кто не вернулся, но и напоминание о цене мира и стабильности.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника. В знак уважения к мужеству и самоотверженности российских солдат и офицеров, сохранивших верность присяге и своему долгу, прозвучал оружейный залп.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:11, просмотров: 172, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdX4be7
последние комментарии читаемые комментируемые

