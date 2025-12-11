В Сургуте прошел митинг в память о погибших на Северном Кавказе военнослужащих

В Сургуте почтили память погибших при исполнении воинского и служебного долга на Северном Кавказе. Памятное мероприятие прошло у памятника воинам-интернационалистам в сквере «Центральный».

Как рассказали в администрации Сургута, эта дата установлена в знак глубокого уважения к военнослужащим и сотрудникам различных силовых структур, отдавшим свои жизни во имя безопасности и единства страны. В 2025 году исполняется 31 год со дня начала первой чеченской кампании — одного из наиболее трагических и сложных вооружённых конфликтов новейшей российской истории. 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли на территорию Чеченской Республики для восстановления конституционного порядка.

На церемонию памяти пришли представители администрации и думы города, общественных организаций, ветераны локальных войн, а также родные и близкие погибших военнослужащих. Участники мероприятия отметили, что этот день — не только дань уважения тем, кто не вернулся, но и напоминание о цене мира и стабильности.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника. В знак уважения к мужеству и самоотверженности российских солдат и офицеров, сохранивших верность присяге и своему долгу, прозвучал оружейный залп.